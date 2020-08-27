TikTok остался без руководителя из-за Трампа

Угрозы Дональда Трампа заблокировать сервис TikTok на территории США привели к увольнению главы. Свой пост покидает исполнительный директор Кевин Майер.

Об этом со ссылкой на внутренний документ пишет газета Financial Times.

"Кевин Майер покидает TikTok всего через несколько месяцев после того, как стал исполнительным директором", — говорится в статье.

Стоит отметить, что Майер занимал свой пост с мая 2020 года. Выполнять обязанности исполнительного директора сейчас будет генеральный менеджер Ванесса Паппас.

Напомним, что президент США обвиняет сервис в продаже данных американцев китайским властям. Дональд Трамп требует, чтобы TikTok до 15 сентября продали какой-либо компании из США.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что владельцы сервиса намерены подать на американского президента в суд. Иск планируется подать уже на этой неделе. Владельцы компании обвиняют правительство США во вмешательство в переговоры частных фирм.