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TikTok: иск против Трампа будет подан на этой неделе

Мир

Владельцы популярной видеоплатформы TikTok обвиняют правительство США во вмешательстве в переговоры частных фирм.

Операторы видеоплатформы TikTok объявили об иске против указа президента США Дональда Трампа.

Сегодня стали известны некоторые подробности дела.

Как следует из опубликованного заявления компании, иск будет подан на следующей неделе.

"Правительство США не обращало внимания на объективные факты и пыталось вмешаться в переговоры частных компаний, оказывая административное давление. Поэтому, несмотря на постоянные усилия, найти конструктивное решение вместе не представлялось возможным", — написано в документе.

TikTok планирует через суд "отодвинуть" сроки, установленные правительством США. В случае успеха у компании будет больше времени, на переговоры о продаже активов в США, что, несомненно, усилит ее переговорные позиции.

Напомним, что в начале августа Дональд Трамп, ссылаясь на безопасность данных, своим указом запретил сделки США с TikTok, но потом приостановил исполнение распоряжения до середины сентября.

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