Обязательная справка об отсутствии коронавируса и прохождение двухнедельного карантина отменены в Тунисе. Теперь туристы смогут сразу наслаждаться отпуском.
Правда, касается это только организованных отдыхающих, которые приедут в страну по путёвке. В течение всего отдыха они должны находиться под наблюдением своего гида. Это правило распространяется как на время нахождения в отеле, так и на экскурсиях.
А вот самостоятельным туристам в Тунисе по-прежнему не очень рады. Им предстоит предъявить справку об отсутствии коронавируса, провести неделю на карантине, после чего ещё раз сдать тест на COVID.
Сейчас в страну могут въехать жители "зеленой" и "оранжевой" зон — власти Туниса разделили мир на три цвета. Те, кто относится к "красной зоне", в страну попасть не могут.
Россиян пока в Тунисе не ждут, страна относится к "красной зоне". Хотя в конце июля туроператоры активно обсуждали открытие этого направления для российских туристов. По их мнению, необходимо открыть такие курорты как Хаммамет, Джербу, Монастир.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.