Тунис разрешил туристам приезжать без справок

Обязательная справка об отсутствии коронавируса и прохождение двухнедельного карантина отменены в Тунисе. Теперь туристы смогут сразу наслаждаться отпуском.

Правда, касается это только организованных отдыхающих, которые приедут в страну по путёвке. В течение всего отдыха они должны находиться под наблюдением своего гида. Это правило распространяется как на время нахождения в отеле, так и на экскурсиях.

А вот самостоятельным туристам в Тунисе по-прежнему не очень рады. Им предстоит предъявить справку об отсутствии коронавируса, провести неделю на карантине, после чего ещё раз сдать тест на COVID.

Сейчас в страну могут въехать жители "зеленой" и "оранжевой" зон — власти Туниса разделили мир на три цвета. Те, кто относится к "красной зоне", в страну попасть не могут.

Россиян пока в Тунисе не ждут, страна относится к "красной зоне". Хотя в конце июля туроператоры активно обсуждали открытие этого направления для российских туристов. По их мнению, необходимо открыть такие курорты как Хаммамет, Джербу, Монастир.