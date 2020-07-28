Туроператоры готовятся к открытию Туниса для российских туристов

В ближайшие две недели Тунис будет готов принимать российских туристов. На это надеются в Российском союзе туриндустрии, сообщает Tourdom.

По мнению туроператоров, для того чтобы поддержать международный туризм, следует открыть следующие курорты:

Хаммамет;

Джербу;

Монастир.

"Тунис — очень востребованное направление с отличным соотношением цены и качества, инфраструктурой отдыха и реабилитации", — пояснил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

В настоящее время Россия для Туниса входит в "красную" зону, но это не означает запрет на въезд. Однако ситуация быстро меняется. Власти Туниса регулярно пересматривают списки стран, для которых открываются границы страны.

Стоит отметить, что Египет, который долгое время был конкурентом Турции на российском рынке, откроется еще не скоро. Куда более вероятно возобновление туров в ОАЭ, Грецию, Кипр, Таиланд и Доминикану.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристам в Тунисе понадобится справка об отсутствии COVID-19.