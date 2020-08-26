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Короля Бахрейна охраняет робот

Мир » Азия » Ближний Восток

За безопасность короля Бахрейна отвечает гигантский робот. Своего телохранителя Хамад ибн Иса Аль Халифа показал публике в Объединённых Арабских Эмиратах.

Король Бахрейна прибыл в Дубай. Его сопровождает робот, вооружённый электрическим тизером, скрытой камерой с обзором на 360 градусов, инфракрасными камерами и тремя скрытыми пулемётами с боеприпасами, снайперским оборудованием с лазерным наведением.

Техника умеет говорить на шести языках, а в случае необходимости вынесет своего хозяина из толпы буквально на руках. Как и обычный охранник робот обучен вести бой, драться, преследовать и стрелять.

Помимо охраны, робот заботится и о состоянии здоровья хозяина. В нём предусмотрено место для хранения и охлаждения воды, размещены лекарства. Стоимость такого помощника превысила 7,4 миллиона долларов США.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Бахрейн готов заключить контракт на закупку российской вакцины от коронавируса. Как отметили в посольстве Бахрейна в России, официальные лица и аптеки королевства проявляют интерес к "Спутнику V".

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