Бахрейн готов заключить контракт на закупку российской вакцины от COVID

Бахрейн готов подписать с Россией контракт на поставку вакцины от коронавируса. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Информацию сообщили в посольстве Бахрейна в России.

"В настоящее время официальные лица и аптеки Бахрейна проявляют интерес к приобретению лекарств, которые были получены российскими лабораториями для лечения и борьбы с распространением этого заболевания, и мы надеемся, что в ближайшее время состоится подписание документов между двумя сторонами по этому поводу", — рассказал посол Бахрейна в России Ахмед ас-Саати.

В Бахрейне за время эпидемии коронавирус подхватили 42 889 человек. Жертвами стали 158 местных жителей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ВОЗ предупреждает богатые страны от "вакцинного национализма". Речь идет о случаях, когда развитые страны закупят вакцину только для своих граждан. Ситуация опасна тем, что при таком сценарии богатые страны все равно будут в опасности, так как эпидемия будет бушевать в бедных государствах и все равно дойдет до них.