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Пирамиды и музеи Египта откроют для туристов

Мир » Азия » Ближний Восток

Очередные послабления для туристов ввели египетские власти. В стране начнут работать музеи, откроют доступ к знаменитым пирамидам.

Введённые из-за коронавируса запреты снимут 1 сентября. Местным жителям и гостям страны разрешат ездить между провинциями, возобновят круизы по Нилу, пустят к пирамидам Гизы, храмовым комплексам в Асуане и Луксоре.

В первое время максимальная загрузка не должна превышать 50%. Например, на пирамиды будут пускать не более 15 человек в час. При этом цены на посещение культурных объектов Верхнего Египта снизят на 50 процентов. Спеццена будет действовать до 31 октября.

Сейчас все, кто приезжает в страну, обязаны иметь справку об отсутствии коронавируса. Это правило отменять не планируют. Гидов обяжут носить маски, а туристов обеспечат аудиосистемой, которая гарантирует социальную дистанцию.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Илон Маск заявил в своём микроблоге, что египетские пирамиды построили инопланетяне. В Египте тут же отреагировали на это. Министр международного сотрудничества Египта Рания аль-Машат пригласил Маска лично приехать в страну и ознакомиться с историей создания пирамид.

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