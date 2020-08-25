Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в республике началась "мирная революция".

Об этом она рассказала во время видеоконференции с депутатами Европарламента.

"Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция", — отметила оппозиционер.

"Она ни пророссийская, ни антироссийская, ни проевропейская, ни антиевропейская. Это демократическая революция. Это борьба народа, который хочет решать за себя, за то, чтобы свободно выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу", — добавила Тихановская.