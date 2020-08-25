Из Тихановской кто-то хочет сделать современного Калиновского?

Домохозяйка Светлана Тихановская, провозглашенная лидером оппозиционного движения Белоруссии, продолжает "рулить" протестами из Литвы. В ТГ-канале "Страна для жизни" появилось очередное ее видеообращение.

Тихановская, призывает (как обычно) продолжать протесты, утверждая, что "только вместе" можно "избавиться от режима диктатора" и построить новую "страну для жизни".

"Мы хотим, чтобы голос каждого был услышан", - говорит она.

Но в этот раз появилось нечто новое: Тихановская подводит под свои призывы "исторический посыл":

"Мы должны продолжить дело Катуся Калиновского", - говорит она, явно намекая на необходимость революции.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Константин (Катусь) Калиновский - национальный герой Литвы, Польши и Белоруссии. Историки до сих пор спорят о его национальной принадлежности: поляк или белорус? Большинство склоняется к первому варианту.

©wikipedia.org/wiki/Калиновский,_Кастусь