Из Тихановской кто-то хочет сделать современного Калиновского?

Домохозяйка Светлана Тихановская, провозглашенная лидером оппозиционного движения Белоруссии, продолжает "рулить" протестами из Литвы. В ТГ-канале "Страна для жизни" появилось очередное ее видеообращение.
Тихановская, призывает (как обычно) продолжать протесты, утверждая, что "только вместе" можно "избавиться от режима диктатора" и построить новую "страну для жизни".
"Мы хотим, чтобы голос каждого был услышан", - говорит она.
Но в этот раз появилось нечто новое: Тихановская подводит под свои призывы "исторический посыл":
"Мы должны продолжить дело Катуся Калиновского", - говорит она, явно намекая на необходимость революции.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Константин (Катусь) Калиновский - национальный герой Литвы, Польши и Белоруссии. Историки до сих пор спорят о его национальной принадлежности: поляк или белорус? Большинство склоняется к первому варианту.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.