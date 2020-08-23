Перелёт Алексея Навального в Берлин на частном медицинском самолете оплатил предприниматель Борис Зимин.
Об этом сообщил сторонник политика Леонид Волков.
"И все же мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолета с реанимационным оборудованием… И правительству Германии, и лично канцлеру Меркель, обеспечивших международную поддержку, помогавших с решением огромного количества вопросов бюрократии и безопасности", — заявил Волков.
Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.