Перелёт Алексея Навального в Берлин на частном медицинском самолете оплатил предприниматель Борис Зимин.

Об этом сообщил сторонник политика Леонид Волков.

"И все же мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолета с реанимационным оборудованием… И правительству Германии, и лично канцлеру Меркель, обеспечивших международную поддержку, помогавших с решением огромного количества вопросов бюрократии и безопасности", — заявил Волков.