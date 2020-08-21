Организаторами митингов, которые захлестнули Белоруссию с 9 августа, являются США. А реализовать на месте помогает Евросоюз.
Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко.
"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - пояснил президент Белоруссии.
Он отметил, что белорусов не должно волновать, что кому-то не нравится сложившаяся в республике ситуация.
«Это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - пообещал Лукашенко.
Ранее «Правда.Ру» писала, что Украина усилила охрану границ с Белоруссией. По словам спикера государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, это сделано чтобы предотвратить различные провокационные ситуации.
А вот студенты МГУ просят лишить Александра Лукашенко статуса почётного профессора. Как написали они в обращении к ректору, «репрессивная политика Лукашенко несовместима со званием».
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.