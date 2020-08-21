Украина усиливает охрану границы с Белоруссией. По словам спикера государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, это сделано для того, чтобы предотвратить различные провокационные ситуации.
"Уже не первый день пограничники продолжают усиленную охрану границы именно на этом участке. До этого мы привлекли необходимое количество людей и технических средств", — сказал спикер агентству Интерфакс-Украина.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.