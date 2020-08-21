Учёный совет и ректора МГУ попросили уменьшить количество почётных профессоров вуза. Лишить такого звания необходимо президента Белоруссии Александра Лукашенко.

С такой инициативой к руководству университета вышли студенты, выпускники и некоторые преподаватели вуза.

"Мы считаем, что репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием почетного профессора Московского университета, которого он был по решению ученого совета МГУ удостоен в 1996 году. Сохранение за ним этого звания подрывает репутацию нашей alma mater.

Мы призываем ученый совет и ректора МГУ рассмотреть и решить этот вопрос", — говорится в тексте обращения, который размещён на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность".