Учёный совет и ректора МГУ попросили уменьшить количество почётных профессоров вуза. Лишить такого звания необходимо президента Белоруссии Александра Лукашенко.
С такой инициативой к руководству университета вышли студенты, выпускники и некоторые преподаватели вуза.
"Мы считаем, что репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием почетного профессора Московского университета, которого он был по решению ученого совета МГУ удостоен в 1996 году. Сохранение за ним этого звания подрывает репутацию нашей alma mater.
Мы призываем ученый совет и ректора МГУ рассмотреть и решить этот вопрос", — говорится в тексте обращения, который размещён на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность".
Очередной учёный совет состоится в МГУ 28 августа. Не исключено, что в повестку дня войдёт обращение студентов и преподавателей.
Ранее "Правда.Ру" писала, что, вероятнее всего, в Белоруссии состоятся повторные выборы президента. Но вот участвовать в них Александру Лукашенко не имеет никакого смысла. О победе Светланы Тихановской говорить тоже рано, так как перед легитимными выборами могут появиться и более серьёзные кандидаты.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.