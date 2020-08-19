Лицом к лицу сошлись сторонники и противники Лукашенко

Во вторник на улицах крупных белорусских городов было "жарко": на демонстрации вышли как оппозиционеры, так и сторонники Александра Лукашенко.

Показательное видео пришло из Гомеля — там два разных митинга проходили друг напротив друга: одни кричали "За Батьку", другие — "Жыве Беларусь" (с белор. яз. — "Да здравствует Белоруссия!").

Наиболее многолюдными были акции сторонников Александра Лукашенко в Гомеле и Могилёве.

В Могилёве митинг прошёл, по данным Российского экономического центра РБК, на центральной площади Ленина. Активисты подняли огромный зелёно-красный флаг Белоруссии у здания местного исполкома.

По оценкам белорусского портала TUT. BY, на площади собрались "от 6 до 7 тысяч сторонников вновь избранного президента". Они держали плакаты с надписями "Наша власть в единстве народа" и "Мы здесь, чтобы защищать страну".

Демонстранты также скандировали: "Мы за Батьку!"

В Гомеле сторонники действующего президента шествовали по центру города с огромным белорусским флагом: