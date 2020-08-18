В Германии уверены: Москва не будет вторгаться в Белоруссию

Отношений между Россией и Белоруссией уже давно не такие тёплые, как прежде. Их оценил координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе.

По его мнению, Москва не намерена вторгаться в соседнюю республику.

"Если российскому руководству станет ясно, что Запад не оказывает никакого влияния на протесты против правительства Лукашенко, то у Путина не будет оснований для вторжения. Речь идет о внутрибелорусском движении, а не о проевропейском или антироссийском", — заявил политик.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ситуацию в Белоруссии обсудили президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Глава РФ подчеркнул, что недопустимо никакое внешнее вмешательство во внутренние дела республики.

Президент Германии призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко остановить насилие в отношении митингующих. По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, президент Белоруссии должен начать диалог с народом. Он отметил, что белорусы, выходящие на мирные акции протеста, заслуживают солидарности и поддержки.