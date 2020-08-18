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Стало известно, о чём Путин говорил с Меркель

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Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил о неприемлемости вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля после переговоров двух лидеров по телефону.

"С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса", — рассказали представители Кремля.

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