Стало известно, о чём Путин говорил с Меркель

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил о неприемлемости вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля после переговоров двух лидеров по телефону.