Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил о неприемлемости вмешательства во внутренние дела Белоруссии.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля после переговоров двух лидеров по телефону.
"С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса", — рассказали представители Кремля.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.