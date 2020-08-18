Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону напряжённую обстановку в Белоруссии, где уже больше недели продолжаются массовые акции протеста.

О разговоре двух лидеров сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

Напомним, массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа в день президентских выборов. ОМОН неоднократно применял против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Многие иностранные лидеры осудили применение насилия силовиками против протестующих.