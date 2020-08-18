Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону напряжённую обстановку в Белоруссии, где уже больше недели продолжаются массовые акции протеста.
О разговоре двух лидеров сообщила пресс-служба правительства ФРГ.
Напомним, массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа в день президентских выборов. ОМОН неоднократно применял против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.
Многие иностранные лидеры осудили применение насилия силовиками против протестующих.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.