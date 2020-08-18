Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко после смены власти в республике будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.
Об этом сообщила доверенное лицо экс-кандидата в главы республики Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
"Если человек совершил преступление, и его вина доказана, он должен быть подвергнут уголовной ответственности. Это критерий ко всем, независимо был ты президентом или являешься простым человеком. Поэтому если вина любого человека доказана, и он совершил преступление, то он должен нести ответственность", — пояснила представитель Тихановской.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.