Стало известно, что будет с Лукашенко после смены власти в Белоруссии

Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко после смены власти в республике будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.

Об этом сообщила доверенное лицо экс-кандидата в главы республики Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.