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Эксперт: цели ОАЭ и Израиля относительно близки

Мир » Азия » Ближний Восток

Сближение арабских монархий Персидского залива и Израиля шло долго и планомерно. Как оказалось, цели этих стран более-менее близки.

Так новость о том, что Объединённые Арабские Эмираты и Израиль намерены заключить соглашение о нормализации отношений прокомментировал старший научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.

"На фоне противостояния Ирану эти страны стали потихонечку сближать свои позиции по ряду вопросов. Мы видели знаки сближения, страны планомерно сближались. И это дает нам возможность говорить о том, что если официальный мирный договор или его аналог будет подписан, то это продлится достаточно долго. Мы видим пример Египта и Иордании. С Египтом в 1979-м, с Иорданией в 1994 году были подписаны договоры, и они длятся. Я не вижу причин, почему это не будет работать с Объединенными Арабскими Эмиратами. И, на мой взгляд, это говорит о том, что, в частности, проблема палестинского урегулирования для стран региона отходит на второй план и это интересный сигнал", — пояснил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала, что посредником в нормализации отношений ОАЭ и Израиля выступили США. После подписания соглашения Абу-Даби станет третьей арабской столицей, которая установит отношения с еврейским государством.

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