Эмираты и Израиль заключают соглашение о нормализации отношений

Объединенные Арабские Эмираты и Израиль договорились нормализовать свои отношения. Посредником в переговорах выступили США.

Отмучатся, что после подписания соглашения, Абу-Даби станет третьей арабской столицей, которая установит отношения с еврейским государством.

По словам представителя Эмиратов, планируется, что Израиль прекратит воплощать свои планы аннексии на оккупированном им Западном берегу.

Наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бен Зайед Аль-Нахьян написал об этом в своем аккаунте в Twitter:

Но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил:

"Аннексия Панса (оккупированной палестинской территории) отложена, но Израиль не отказался от нее насовсем. Я принес мир, я добьюсь аннексии".

Несмотря на то, что разногласия между заинтересованными сторонами еще остались, госсекретарь США Майк Помпео уже приветствовал "значительный шаг вперед для мира на Ближнем Востоке":

"Соединенные Штаты надеются, что этот смелый шаг станет первым в серии соглашений, которые положат конец 72 годам военных действий в регионе", -сказал он, добавив, что соглашение будет подписано в Белом доме позднее.

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