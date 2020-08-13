Европарламент призывает прекратить насилие в Белоруссии

Прекратить насилие в Белоруссии призывает Европа. С очередным обращением выступил глава Европарламента. Свое мнение Давид Сассоли высказал в микроблоге.

"Призываю президента Лукашенко остановить насилие и незамедлительно освободить задержанных. Народ Белоруссии имеет право на протест. Использование грубой силы государством должно иметь последствия в соответствии с международным правом", — написал глава Европарламента.

Ранее Евросоюз заявлял, что не считает прошедшие в Белоруссии выборы справедливыми. В пятницу этот вопрос обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза.

"Правда.Ру" писала, что украинцам не советуют ездить в Белоруссию до улучшения ситуации в республике. К этому призвал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что в соседней стране задержаны трое граждан Украины. По словам министра иностранных дел Украины, страна готова к диалогу с Белоруссией, но будут очень жёстко защищать права и интересы украинцев в Белоруссии.