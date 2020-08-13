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Глава ООН по правам человека осудила применение насилия в Белоруссии

Мир

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила применение белорусскими властями насилия для подавления мирных протестов.

Бачелет заявила, что полиция на улицах белорусских городов "применяла чрезмерную силу, стреляя резиновыми пулями, используя водомёты и бросая светошумовые гранаты".

"Согласно сообщениям, за последние три дня было задержано около шести тысяч человек, включая случайных прохожих, а также несовершеннолетних, что свидетельствует о тенденции массовых арестов в явном нарушении международных стандартов в области прав человека", — говорится в заявлении омбудсмена.

По её словам, ещё большую тревогу вызывают сообщения о "жестоком обращении во время и после задержания".

Уполномоченная по правам человека призвала освободить всех незаконно задержанных и провести расследование злоупотреблений властью.

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