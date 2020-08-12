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Эксперт объяснил, зачем Зеленский легализовал игорный бизнес

Мир » Бывший СССР » Украина

Легализация игорного бизнеса в Украине не принесет денег народу. Будут процветать ранее незаконные онлайн-казино.

А вот строить "Лас-Вегас" власти страны все равно не намерены, уверен президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.

"Нового ничего не появится. Появится то старое, что с трудом убрали с улиц украинских городов — это игорный бизнес. Да, этот закон лоббировался Зеленским с самого начала. Он заявил о том, что это будет один из тех законов, которые он примет с точки зрения декриминализации бизнеса. Всякие онлайн-казино, букмекерские конторы, которые процветали в интернете и спокойно себя чувствовали, просто получат свой собственный некий иммунитет", — пояснил эксперт.

Он отметил, что иностранцы в игорные зоны Украины вряд ли поедут. В Европе, США и Азии есть более комфортные условия. А внутри самой страны слишком мало людей, которые реально ездят в казино, покупают фишки и "спускают" их в автоматах или за покерным столом.

"А украинское население нищее. Фактически если и будет проигрывать, оно будет проигрывать в казино и в игровых автоматах. Они будут проигрывать свое собственное весьма скромное имущество, то есть закладывать квартиры, машину, левую почку и так далее, и тому подобное. С моей точки зрения, такой подход будет запрограммирован на негативный результат", — уверен Анпилогов.

При этом, говорит эксперт, понятно, зачем Зеленский лоббировал принятие этого закона. Игорный бизнес обеспечит финансирование, которое сейчас необходимо украинским властям для организации местных выборов, а через пару-тройку лет — для проведения президентских и парламентских выборов.

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