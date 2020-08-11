В Бейруте увеличилось число жертв взрыва

Количество людей, погибших от взрыва в порту Бейрута, увеличилось. На сегодняшний день их уже 171 человек.

Данные приводит исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан. Он отметил, что до сих пор не найдены десятки человек, которые считаются пропавшими без вести. Их точное количество неизвестно. Предполагается, что речь идет о 30-40 пропавших.

Пострадали от взрыва порядка полутора тысяч местных жителей. Напомним, что вечером 4 августа в порту Бейрута взорвались цистерны с аммиачной селитрой. Почти половина города пострадала, разрушены дома, больницы и другие здания. После трагедии начались массовые акции протеста. Народ требует отставки правительства. А накануне стало известно, что кабинет министров всё же подал в отставку.

Бейрут ожидает финансовой помощи от других государств. Речь идёт о сумме в 300 миллионов долларов, которые будут направлены на восстановление города. Правда, деньги власти Ливана получат только тогда, когда прекратятся народные волнения.