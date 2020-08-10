Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Россиян приглашают лететь на "берег турецкий"
Протест в Белоруссии перешел в ожесточенную схватку с ОМОНом
США не просто так уводят солдат из Германии
Вторая волна коронавируса в России - прогноз эпидемиолога
Лукашенко побеждает на выборах. В стране начались протесты
Члены избиркома в Минске эвакуируются через окно
Россия возобновит рейсы в Турцию
Захарова знает о местоположении задержанных в Минске журналистов
В Минске прошёл обыск на квартире задержанных журналистов

Бейрут получит деньги на восстановление, когда прекратятся протесты

Мир

Лидеры ряда стран и руководство международных организаций пообещали почти Ливии гуманитарную помощь в $300 млн "на восстановление Бейрута" и устранение последствий взрывов в порту.

Но поставили одно условие:

  • никаких денег не будет до тех пор, пока ливанские власти не возьмут на себя обязательства по проведению политических и экономических реформ, требуемых народом.

Кто вошел в состав так называемых "доноров"

В воскресенье по инициативе Франции и ООН состоялась видеоконференция лидеров мировых держав на тему "В эти ужасные времена Ливан не одинок."

Участники телемоста обещали экстренную помощь Бейруту — с упором на медицину и больницы, школы, продовольствие и жилье.

Роль координатора отведена ООН, где заверили, что "помощь будет доставляться непосредственно ливанскому народу — "никакие деньги не пойдут в правительство и его казну".

Президент Франции Эммануэль Макрон, чья страна когда-то управляла Ливаном как протекторатом, сказал:

"Мы должны сделать все возможное, чтобы насилие и хаос не победили сегодня. Взрыв 4 августа был подобен удару молнии. Пора просыпаться и действовать. Ливанские власти теперь должны действовать на месте … политические и экономические реформы."

Среди участников конференции были президент США Дональд Трамп, король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси и другие высокопоставленные чиновники из Китая, Европейского Союза и арабских стран Персидского залива.

Ситуация в Ливане

Напомним, в ливанской столице в результате взрыва погибло 160 и было ранено 6 тысяч человек, что подняло общественный гнев на новый уровень.

Как сообщает сегодня АР, два ливанских министра в субботу подали в отставку, аргументировав это "неспособностью удовлетворить чаяния народа".

Поздно вечером в воскресенье их примеру последовал министр окружающей среды Деманиос Каттар, назвав правящую систему "вялой и стерильной"."

На сегодня запланировано заседание Кабинета Министров Ливии.

  • По закону страны, если 7 из 20 министров уйдут в отставку, Кабинету фактически придется сложить полномочия и остаться "на месте временного правительства".

Как сообщает АР, Маха Яхья, директор базирующегося в Бейруте Ближневосточного центра Карнеги, сказала, что дискуссии в правительстве Ливии явно указывают на закулисные сделки, направленные на создание нового правительства, приемлемого для внутренних и международных держав, а также возмущенной общественности.

"Нынешнее правительство действительно было хромым утенком, — сказала Яхья, — неспособным провести какую-либо реформу или продемонстрировать независимость в крайне противоречивой политической атмосфере. И вот министры покидают тонущий корабль." (цитата АР)

Парламент страны тоже начинает самораспускаться

Не только министры в Ливии задумались об отставке на фоне массовых протестов — четыре законодателя объявили в воскресенье, что они уходят из 128-местного парламента, присоединившись к четырем другим, которые объявили об этом ранее.

Пока политики ведут переговоры друг с другом, протестующие собираются на Площади Парламента и опять вступают в столкновения с силами безопасности, пытаясь прорваться в хорошо охраняемый парламент. Об этом подробнее читайте:

Беспорядки в Бейруте: сотни пострадавших и пожар у парламента

Последние материалы
Следком опубликовал кадры крушения легкомоторного самолета под Калугой
Россиян приглашают лететь на "берег турецкий"
9 человек погибли в результате взрывов в Афганистане
Найдется ли альтернатива Фургалу
Парламент Израиля готовит удар по политической карьере Нетаньяху
Протест в Белоруссии перешел в ожесточенную схватку с ОМОНом
США не просто так уводят солдат из Германии
Беспорядки в Бейруте: сотни пострадавших и пожар у парламента
Вторая волна коронавируса в России - прогноз эпидемиолога
Лукашенко побеждает на выборах. В стране начались протесты
Популярное
Новости Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская скрылась перед выборами

Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская скрылась перед выборами
Названа самая полезная каша для завтрака
Здоровье и профилактика
Названа самая полезная каша для завтрака
Новости Белоруссии
Стало известно, как белорусская оппозиция устроит майдан
Бывший СССР
О чём говорил Лукашенко с Путиным по телефону в день голосования
Игорь Буккер Документальный фильм ужасов Третьего рейха Игорь Буккер Василий Амирджанов Белорусские диджеи будут ждать перемен под арестом Василий Амирджанов Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Григорий Прутцков: нужно ли сегодня высшее образование?
Григорий Прутцков: нужно ли сегодня высшее образование?
Григорий Прутцков: нужно ли сегодня высшее образование?
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Сергей Шахматов рассказал, как Билл Гейтс маскирует свои истинные намерения
Сергей Шахматов рассказал, как Билл Гейтс маскирует свои истинные намерения
Бузова показала кадры с отдыха в Сочи
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Григорий Прутцков: нужно ли сегодня высшее образование?
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Зеленский: крымские татары получат новый статус
Зеленский: крымские татары получат новый статус
Бузова показала кадры с отдыха в Сочи
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Пенсионерка ранила ножом молодого сожителя
Мэр Харькова рассказал, как на него повлияла Русская весна
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ