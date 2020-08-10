Бейрут получит деньги на восстановление, когда прекратятся протесты

Лидеры ряда стран и руководство международных организаций пообещали почти Ливии гуманитарную помощь в $300 млн "на восстановление Бейрута" и устранение последствий взрывов в порту.

Но поставили одно условие:

никаких денег не будет до тех пор, пока ливанские власти не возьмут на себя обязательства по проведению политических и экономических реформ, требуемых народом.

Кто вошел в состав так называемых "доноров"

В воскресенье по инициативе Франции и ООН состоялась видеоконференция лидеров мировых держав на тему "В эти ужасные времена Ливан не одинок."

Участники телемоста обещали экстренную помощь Бейруту — с упором на медицину и больницы, школы, продовольствие и жилье.

Роль координатора отведена ООН, где заверили, что "помощь будет доставляться непосредственно ливанскому народу — "никакие деньги не пойдут в правительство и его казну".

Президент Франции Эммануэль Макрон, чья страна когда-то управляла Ливаном как протекторатом, сказал:

"Мы должны сделать все возможное, чтобы насилие и хаос не победили сегодня. Взрыв 4 августа был подобен удару молнии. Пора просыпаться и действовать. Ливанские власти теперь должны действовать на месте … политические и экономические реформы."

Среди участников конференции были президент США Дональд Трамп, король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси и другие высокопоставленные чиновники из Китая, Европейского Союза и арабских стран Персидского залива.

Ситуация в Ливане

Напомним, в ливанской столице в результате взрыва погибло 160 и было ранено 6 тысяч человек, что подняло общественный гнев на новый уровень.

Как сообщает сегодня АР, два ливанских министра в субботу подали в отставку, аргументировав это "неспособностью удовлетворить чаяния народа".

Поздно вечером в воскресенье их примеру последовал министр окружающей среды Деманиос Каттар, назвав правящую систему "вялой и стерильной"."

На сегодня запланировано заседание Кабинета Министров Ливии.

По закону страны, если 7 из 20 министров уйдут в отставку, Кабинету фактически придется сложить полномочия и остаться "на месте временного правительства".

Как сообщает АР, Маха Яхья, директор базирующегося в Бейруте Ближневосточного центра Карнеги, сказала, что дискуссии в правительстве Ливии явно указывают на закулисные сделки, направленные на создание нового правительства, приемлемого для внутренних и международных держав, а также возмущенной общественности.

"Нынешнее правительство действительно было хромым утенком, — сказала Яхья, — неспособным провести какую-либо реформу или продемонстрировать независимость в крайне противоречивой политической атмосфере. И вот министры покидают тонущий корабль." (цитата АР)

Парламент страны тоже начинает самораспускаться

Не только министры в Ливии задумались об отставке на фоне массовых протестов — четыре законодателя объявили в воскресенье, что они уходят из 128-местного парламента, присоединившись к четырем другим, которые объявили об этом ранее.

Пока политики ведут переговоры друг с другом, протестующие собираются на Площади Парламента и опять вступают в столкновения с силами безопасности, пытаясь прорваться в хорошо охраняемый парламент. Об этом подробнее читайте:

Беспорядки в Бейруте: сотни пострадавших и пожар у парламента