Самой популярной книгой Белоруссии стал философский трактат

Философский трактат, описывающий культурный кризис в Европе, стал самой популярной книгой в Белоруссии в начале лета. Топ электронных книг возглавило произведение Хосе Ортега-и-Гассета "Восстание масс".

Статистику по электронным и аудиокнигам за лето подвели в компании "ЛитРес".

"Продажи этого произведения выросли в 104 раза относительно периода апрель-май 2020 года. Больше всего экземпляров было продано 24 июня — 24% от общего числа продаж в рассматриваемый период", — пояснили в компании.

Второе место по популярности заняла аудиокнига "Сила подсознания, или Как изменить жизнь ща четыре недели". Ее автор — Джо Диспенза. Завершает тройку лидеров "Просто Маса" Бориса Акунина.

Напомним, что 9 августа сразу после окончания президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. Они продолжаются по сей день. В стране не работает интернет и регистрируются сбои в работе мобильной связи.