Белорусская оппозиция призывает к общенациональной забастовке

Белорусская оппозиция призывает жителей республики 11 августа начать общенациональную забастовку до тех пор, пока Александр Лукашенко не уйдёт в отставку и не передаст власть Светлане Тихановской.

Оппозиционеры утверждают, что забастовка — это законный вид протеста, который разрешён в Конституции страны.

В ночь с 10 на 11 августа в центре Минска вновь произошли столкновения с полицией, которые были более ожесточёнными, чем днём ранее.

Напомним, по предварительным данным, Светлана Тихановская сейчас находится в Литве.