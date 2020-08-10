Тихановская не собирается уезжать и не видит причин для своего ареста

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что не планирует покидать республику.

Также она не видит ни одной причины для своего ареста. Ранее Тихановская не признала прошедшие президентские выборы в стране и потребовала Лукашенко "мирно" передать ей власть.