Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что не планирует покидать республику.
Также она не видит ни одной причины для своего ареста. Ранее Тихановская не признала прошедшие президентские выборы в стране и потребовала Лукашенко "мирно" передать ей власть.
"Я не вижу ни одной причины, почему я должна быть арестована", — отметила кандидат.
Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.