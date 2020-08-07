Лукашенко пригласили в Крым, чтобы показать, как всё было на самом деле

Президент Белоруссии должен признать, что Крым — часть России. Чтобы убедиться в этом, Александра Лукашенко пригласили в гости с официальным визитом.

Приглашение озвучил глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

"На мой взгляд, Лукашенко не до конца понимает, что такое Крым в целом и что происходило в Крыму в 2014 году. Александра Григорьевича приглашаю в Крым. Тут на месте мы ему уже и расскажем, и покажем, как всё было на самом деле. Пусть искупается в прекрасном Чёрном море, погреется под нашим южным солнцем, выпьет бокал замечательного крымского вина и, может, наконец-то скажет то, чего от него ждут все крымские белорусы — Крым наш, российский", — отметил активист.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у неё не было желания "защищать свой кусок земли".

По мнению экспертов, Александру Лукашенко недолго осталось руководить Белоруссией. Соперники предсказывают его уход до 26 августа. Политический тотализатор набирает обороты. На то, что глава республики покинет свой пост в ближайшие два месяца, поставлено уже больше миллиона евро.