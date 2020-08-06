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Автор Александр Шторм

Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Падение режима Лукашенко не за горами, считают эксперты, а политические тотализаторы принимают ставки на итоги выборов президента Белоруссии.

По данным букмекерской компании "Прогнозис", ставки уже составляют 1 миллион евро на то, что Александр Лукашенко в течение пары месяцев перестанет быть президентом. В таком случае угадавшие получат выигрыш с коэффициентом 12:1.

Собственно, некоторые участники тотализатора и вовсе делают ставки на то, что "ЦИК РБ объявит победителем не Александра Лукашенко". Такое событие принесёт удачливому игроку выигрыш в 34-кратном размере.

По данным букмекеров, основная часть ставок делается с территории Белоруссии, однако в ставках "на судьбу Лукашенко" также участвуют граждане России и Польши.

Напомним, что ранее объектом политических ставок были выборы президента США, итоги "Брекзита", ставки на изменения в законодательстве (это характерно для некоторых европейских стран с их системой лоббирования интересов), проценты партий на парламентских выборах в странах ЕС и даже итоги референдума 2014 года в Крыму.

Известен случай, когда британский отельер сделал две ставки на победу в выборах президента США "аутсайдера Трампа" и получил выигрыш с коэффициентом 150:1, сообщили авторы Телеграм-канала "Новости на каждый день".

В целом такого мнения придерживаются многие и в самой Белоруссии. К примеру, в штабе конкуренток Лукашенко уверены, что его власть падёт до 26 августа.

Сотрудники объединённого штаба "Трёх женщин" (Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой) сообщают, что организаторы предвыборной кампании вполне осмысленно говорят об уходе Александра Лукашенко с поста президента РБ.

По словам источников "Моя Крайна", в штабе бытует мнение, что Лукашенко покинет пост президента по итогам выборов 9 августа, либо до 26 августа.

"Боевые подруги" считают, что "ни один любящий Беларусь человек, а мы надеемся, что Александр Григорьевич остался таким, не может пойти против решения уволить его со стороны целого народа, миллионов человек".

Таким образом, на уход Лукашенко по итогам выборов или в результате массовых народных протестов уже принимаются миллионные ставки в политических тотализаторах.

Зарегистрированная же кандидатом представитель "трёх граций" Светлана Тихановская пообещала в случае выигрыша объявить новые честные выборы, выпустив ранее посаженных Лукашенко оппонентов для участия в них.

По мнению экспертов, в массовых протестных акциях после выборов может принять участие миллион граждан Белоруссии, при этом население Республики, напомним, составляет 9 408 400 человек.

Политологи также отмечают цитату зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Звучала она так: "Это очень печально — и последствия будут печальными" и напоминают: считается, что в 2008 году Дмитрий Медведев отдал приказ о вводе армии в Грузию для принуждения ее к миру.

Также источники, близкие к Кремлю, отмечают: в настоящее время Медведев является заместителем председателя Совета безопасности РФ, поэтому его заявления (в отношении властей Белоруссии) необходимо воспринимать в этом ключе.

В свою очередь паблик "НеДума" цитирует источники в российском истеблишменте, которые считают, что задержанные в РБ россияне освободятся до 1 сентября вне зависимости от позиции на тот момент господина Лукашенко.

"Ну дай-то бог. И чтобы не было войны", — подытожили сетевые эксперты.

Напоследок добавим, что Александр Лукашенко, по мнению политологов, "мечется". Приведем два последних заявления действующего пока президента РБ:

"Пугать нас не надо последствиями. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло", — заявил Александр Лукашенко.

И тут же появились новые высказывания в официальной газете "Звязда":

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" — мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем".

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Темы александр лукашенко светлана тихановская присоединение белоруссии выборы президента белоруссии
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