Президент Беларуси утверждает, что его намеренно заразили коронавирусом

Интервью белорусского президента Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону было, буквально, напичкано "сенсационными заявлениями" и "шокирующими откровениями".

Но самое, пожалуй, неординарное - сообщение о том, что Лукашенко кто-то намеренно заразил коронавирусом.

"Мы склоняемся к версии, что кто-то подложил мне коронавирус. Сейчас я выясняю, когда это могло произойти", — заявил Лукашенко.

Президент также рассказал, что он проигнорировал просьбы врачей лечиться, когда признаки коронавируса были обнаружены, и вместо этого продолжал работать по своему графику. Лукашенко утверждал, что врачи полностью поставили его на ноги всего за "четыре дня."

В том же интервью президент резко сказал:

"Они (кто именно, Александр Григорьевич не уточнил) могут застрелить меня, но я никогда не побегу из Беларуси."

"Последний диктатор Европы" (так Лукашенко прозвали западные СМИ) неоднократно ранее заявлял, что противники вынашивают план силового свержения его при поддержке иностранной державы.

Этот "рассказ" был недавно усилен арестом людей, которых белорусские власти объявили "российскими наемниками", якобы, получившими приказ "дестабилизировать нацию" перед президентскими выборами.

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