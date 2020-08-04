Белорусский лидер Александр Лукашенко утверждает, что его хотят отстранить от власти, а страну лишить независимости.
Об этом он сообщил во время обращения к нации.
"Они понимают: если белорусы рухнут, следующими будут они. Все стрелы ядовитые ковидные направлены сегодня против Лукашенко — свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить", — утверждает президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.