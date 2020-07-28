Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что уже переболел коронавирусом нового типа. Об этом ему якобы сообщили медики. Президент перенес недуг в бессимптомной форме.
"Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - отметил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии отказался ввести карантин в стране, поскольку не считал коронавирус слишком опасным.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.