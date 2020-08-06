Мобильный госпиталь МЧС России развернут в Бейруте

Российские спасатели развернули мобильный госпиталь в Бейруте. Одновременно здесь смогут оказывать помощь полусотне пациентов.

В госпитале есть реанимационное и хирургическое оборудование, УЗИ, рентген, ЭКГ. Также предусмотрены консультативный и диагностический блоки, лаборатория для анализов. Отделение интенсивной терапии рассчитано максимум на 10 мест.

Напомним, что из России в Ливан направлены пять самолетов МЧС с техникой и специалистами. На помощь коллегам в Бейрут отправились спасатели, медики, специалисты Роспотребнадзора. С собой у них имеется необходимое оборудование и медикаменты.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Взорвались цистерны с аммиачной селитрой. Почти половина города разрушена, в том числе жилые дома и больницы. Жертвами трагедии стали 135 человек, поиски пропавших продолжаются. Пострадали почти пять тысяч человек, но еще не все получили помощь, потому что больницы переполнены, не хватает мест, специалистов, медикаментов.

Все чиновники, работавшие в порту с 2014 года, отправлены на скамью подсудимых.