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Швеция потеряла 7% ВВП из-за ранней отмены карантинных мер

Мир

Экономисты из разных стран мира спорят, каким окажется результат отказа Швеции от введения карантина. По мнению аналитиков, потери ВВП страны могут достигнуть 7%, что окажется антирекордным показателем в Европе.

Как сообщает Blomberg, ссылаясь на мнение специалистов, Швеция планирует опубликовать отчёт об экономическом состоянии страны.

Стоит отметить, что данное падение нельзя сравнить с теми потерями, которые понесла экономика США. Согласно данным за последний квартал, Швеция потеряла почти 33%. Таких потерь страна ещё не знала за всю историю.

Введение жёстких ограничений в стране тоже усугубило бы ситуацию, то их отсутствие привело к другим проблемам, таким как высокий уровень смертности и отсутствие какой-либо видимости перспектив дальнейшего восстановления страны.

В соседних странах — Финляндии и Дании — власти смогли справиться с пиком эпидемии и приступить к восстановлению экономики.

Ранее "Правда.Ру" писала, что шведские компании показали рост прибыли из-за отказа от карантинных мер.

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