Экономисты из разных стран мира спорят, каким окажется результат отказа Швеции от введения карантина. По мнению аналитиков, потери ВВП страны могут достигнуть 7%, что окажется антирекордным показателем в Европе.
Как сообщает Blomberg, ссылаясь на мнение специалистов, Швеция планирует опубликовать отчёт об экономическом состоянии страны.
Стоит отметить, что данное падение нельзя сравнить с теми потерями, которые понесла экономика США. Согласно данным за последний квартал, Швеция потеряла почти 33%. Таких потерь страна ещё не знала за всю историю.
Введение жёстких ограничений в стране тоже усугубило бы ситуацию, то их отсутствие привело к другим проблемам, таким как высокий уровень смертности и отсутствие какой-либо видимости перспектив дальнейшего восстановления страны.
В соседних странах — Финляндии и Дании — власти смогли справиться с пиком эпидемии и приступить к восстановлению экономики.
Ранее "Правда.Ру" писала, что шведские компании показали рост прибыли из-за отказа от карантинных мер.
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток - 2", не намерен "поставляться под санкции" ради газопровода "Северный поток-2".