Режим ЧС введён в префектуре Айти в Японии

Власти префектуры Айти в Японии объявили режим чрезвычайной ситуации. В регионе выявлена вспышка коронавируса.

Информацию подтвердили местные власти.

"Режим ЧС будет действовать с 6 по 24 августа", — заявил губернатор префектуры Хидэаки Омуру.

Глава региона призвал японцев оставаться дома и без надобности не выходить на улицу.

Ранее "Правда.Ру" писала, что коронавирус выявлен у домашних животных в Японии. Инфицированными оказались две собаки, которые принадлежат местным жителям, уже переболевших до этого коронавирусом. И тут же в стране выросли продажи роботов, заменяющих домашних животных. Всплеск заказов был отмечен в период самоизоляции, когда японцы остались дома и испытали чувство одиночества.

Между тем, вакцины от коронавируса еще нет, но богатые страны уже выстроились за ней в очередь. Так, заказы сделали Япония, Евросоюз, США и Великобритания. По информации агентства Bloomberg, Япония подписала соглашение о поставках вакцины с компанией Pfizer.