В Японии выросли продажи роботов для замены домашних питомцев

Во время периода самоизоляции в Японии повысился спрос на роботов, которые призваны заменить домашних животных.

"Разрабатывая роботов-питомцев, мы не пытались наделить их какой-то сложной функциональностью. Например, даже такое кажущееся элементарным действие, как достать бутылку воды из холодильника, — это невероятно сложная задача для машины. И если робот не справится с ней, то у владельца возникнет лишь разочарование. Соответственно, мы сфокусировать на функциях, за которые люди ценят и любят своих домашних животных", — рассказал гендиректор компании GROOVE X. Inc. Канамэ Хаяси.

Когда в Японии был введен режим самоизоляции, для многих людей стала актуальной проблема одиночества. На фоне этого роботы-питомцы стали более востребованы. Их продажи, по словам Хаяси, увеличились в шесть раз.

Японцам особенно нравится робот Lovot, который похож на Чебурашку без ушей. Дело в том, что он мягкий, его приятно обнимать. Кроме того, робот способен выражать чувства и откликаться на своё имя.

Ранее "Правда.Ру" писала, что роботы-собаки Spot поступили в открытую продажу.

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