Северокорейские организации попали под санкции Евросоюза

Ряд граждан Северной Кореи не имеют права въезжать на территорию стран Европы. В отношении них продлены санкции.

Решение сегодня принял Совет Евросоюза.

"Сегодня Совет ЕС утвердил список физических и юридических лиц, подпадающих под индивидуальные санкции против КНДР. Эти ограничительные меры — запрет на поездки и замораживание активов — будут продолжать применяться в течение одного года", — сообщается в распространенном сегодня документе.

Санкции наложены за участие в ядерных программах, программах по разработке оружия массового уничтожения. Всего ограничения распространяются на 57 человек и 9 организаций.

Ранее "Правда.Ру" писала, что лидер Северной Кореи объяснил, зачем стране ядерное оружие. По словам Ким Чен Ына, оно гарантирует безопасность страны. Он подчеркнул, что "благодаря нашему надежному и эффективному самозащитному ядерному сдерживанию, на этой земле больше не будет такого слова как "война".