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Белоруссии грозит "бархатная революция"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.

Протестующие выступают в поддержку других кандидатов на пост главы государства. Об этом рассказал один из кандидатов Андрей Дмитриев.

"Мы оказались в уникальной ситуации, когда про войну и майдан рассказывает действующий президент, а оппозиция только призывает к честным выборам. Сейчас внушается абсолютно дикая мысль о том, что может быть использована армия… Я уверен, что очень многие офицеры и солдаты никогда с этим не согласятся. Власть не понимает, что дело не в фамилии кандидата в президенты, а в наличии массового желания у белорусов избрать себе нового президента. Еще недавно было невозможно представить себе столь массовые митинги по всей стране. Белорусы поддерживают всех альтернативных кандидатов, надеясь, что потом они все договорятся. Что касается примера "бархатной революции" в Армении, то посмотрим, как это будет 10 августа, но пока я считаю, что мы все еще не потеряли шанс на то, чтобы добиться честного подсчета голосов. Если будет честный подсчет, в Белоруссии будет второй тур президентских выборов. При этом в первом туре каждый кандидат должен максимально мобилизовать избирателей, чтобы те проголосовали не за Лукашенко. А вот уже во втором туре все должны объединиться вокруг одного альтернативного кандидата", — пояснил политик.

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