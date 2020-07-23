США закрыли консульство Китая в Хьюстоне

Дипломатическая напряженность между США и Китаем резко обострилась на фоне того, что администрация Трампа распорядилась закрыть китайское консульство в Хьюстоне для защиты "американской интеллектуальной собственности и частной информации".

В качестве аргумента принятого решения выступило заявление, что

консульство в Техасе, которое охватывает несколько южных штатов, является центром шпионажа.

Марко Рубио, исполняющий обязанности председателя сенатского комитета по разведке, сказал:

"Это своего рода центральный узел массированной шпионской операции: коммерческий шпионаж, оборонный шпионаж, а также агенты влияния, чтобы попытаться повлиять на Конгресс. Во многих случаях они используют бизнесменов в качестве прикрытия, чтобы попытаться повлиять на членов Конгресса и других политических лидеров на государственном и местном уровнях. И поэтому давно пора было бы его закрыть."

Что говорит Китай

Китай охарактеризовал это закрытие как "беспрецедентную" и "возмутительную" эскалацию и пригрозил ответными мерами.

"Китай решительно осуждает такой возмутительный и неоправданный шаг, который будет саботировать китайско-американские отношения, - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на очередном брифинге. - Мы призываем США немедленно отозвать свое ошибочное решение, в противном случае Китай примет законные и необходимые меры реагирования."

Ночью к консульству спешили пожарные машины

Пожарные службы были вызваны в китайское консульство в Хьюстоне ночью - над территорией диппредставительства был замечен столб дыма.

Американские чиновники заявили, что сотрудники, которым дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну, жгли документы.

Напомним, что накануне закрытия консульства США обвинили двух китайских граждан в попытке украсть исследования вакцины Covid-19, которые Китай назвал "клеветой".