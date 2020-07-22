Очередные хакеры обвиняются в очередной попытке кражи вакцины

Два гражданина Китая обвиняются в попытке украсть исследования вакцины от Covid-19 и взломе сотен компаний в США и за рубежом, включая оборонных подрядчиков.

С таким заявлением выступил сегодня представитель Министерства юстиции США.

По словам высокопоставленного клерка, к 34-летнему Ли Сяоюю и 33-летнему Дону Цзячжи "есть вопросы у правоохранителей в США, Китае и Гонконге".

"Китай теперь занял свое место, наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей, в этом позорном клубе наций, которые обеспечивают безопасное убежище для киберпреступников", - сказал помощник генерального прокурора Джон Демерс

Спустя несколько часов после выдвинутого обвинения посол Китая в Великобритании Лю Сяомин отверг утверждения Запада о том, что Китай крадет исследовательские данные, как "необоснованные".

Он написал в своем Twitter:

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