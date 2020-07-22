Военным ВВС Индии запретили пользоваться групповыми чатами WhatsApp

В Минобороны страны сообщили о том, что ВВС не доверяют безопасности данных в мобильном приложении.

Военным ВВС запретили использовать групповые чаты WhatsApp в рабочих целях.

"Военные воздушные силы Индии издали приказ, запрещающий членам состоять в группах в WhatsApp", — сообщили источники в министерстве обороны Индии агентству РИА "Новости".

Также уточняется, что использование мессенджера в личных целях является допустимым.