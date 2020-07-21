Белым американцам отказывают в праве защищать себя от чернокожих

Супруги Макклоски, адвокаты из небольшого американского городка Сент-Луис, в штате Миссури, которые были вынуждены взять в руки оружие, чтобы защитить свой дом от толпы активистов движения Black Lives Matter ("Жизни чёрных важны"), стали фигурантами уголовного дела.

Их обвиняют в незаконном использовании оружия в отношении "мирных демонстрантов". Тогда, напомним, Макклоски сказали, что вооружились, чтобы защитить свой дом "стоимостью $1,15 млн" от агрессивно настроенной толпы (подробнее — в материале на сайте).

Но главный прокурор Сент-Луиса уверен: их действия могли "вызвать насилие среди мирных протестантов".

"Незаконно угрожающе размахивать оружием против тех, кто участвует в ненасильственном протесте, и хотя нам повезло, что эта ситуация не переросла в смертельную, такое поведение неприемлемо в Сент-Луисе, — сказал Ким Гарднер, который является первым черным окружным прокурором города. — Мы должны защищать право на мирный протест, и любые попытки охладить его путем запугивания недопустимы".

Губернатор Миссури Майк Парсон заявил, что готов воспользоваться своими полномочиями по помилованию, если прокуроры выдвинут уголовные обвинения по этому делу.