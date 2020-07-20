Из-за наводнения в индийском Нацпарке тонут редкие носороги

Более 100 диких животных, в том числе по меньшей мере 8 редких носорогов, погибли в результате наводнения в национальном парке на северо-востоке Индии.

Об этом сообщает сегодня индийские СМИ со ссылкой на правительство страны.

Парк Казиранга в штате Ассам является домом для самой большой в мире популяции однорогих носорогов, которые столкнулись с вымиранием на рубеже веков. Сейчас над ними нависла новая угроза - муссонные дожди почти на 85% погрузили парк под воду.

«В парке Казиранга, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обитают по меньшей мере 2400 однорогих носорогов. По меньшей мере 8 животных утонули во время недавних дождей, а еще один умер от естественных причин в прошлом месяце, - пишет газета "Индостан Таймс". - Десятки других животных, включая оленей, буйволов и дикобразов, также погибли - многие из них утонули, другие были сбиты транспортными средствами, когда они пытались спастись от наводнения».

По всему Ассаму проливной дождь затопил тысячи деревень. Сотни лагерей помощи были созданы для того, чтобы дать приют перемещенным лицам.