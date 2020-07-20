Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Пресс-секретарь Лукашенко про слухи о его госпитализации: Не дождетесь!
В Бурятии пропал самолет Ан-2 с 6 летчиками на борту
Стала известна причина остановки карусели в Нальчике
Нижегородцам посоветовали открыть окна для выветривания газа
Трамп: "США победили в двух прекрасных мировых войнах"
Последние месяцы звезды "Убойной силы" Макаровой прошли в больнице
Алена Кравец рассказала, что терпит домашнее насилие из-за денег мужа
Российский активист задел голову полицейского флагом Украины
В Ярославле горит здание управления МВД

Украина официально признана самой криминальной страной Европы

Мир

По данным портала Numbeo¹, Украина на сегодняшний день - самая криминальная страна Европы.

Индекс преступности в Незалежной - 48,84.

Следом за ней в антирейтинге стоит

  • Швеция: ее показатель - 47,43,
  • Франция - 47,37,

главными "двигателями криминализации" которых стали в последние годы переселенцы с Ближнего Востока.

В мире

В аналогичном рейтинге 133 стран мира, Украина заняла 47-ю строчку - между Ираном и африканской Ганой.

Даже США оказались на 3 позиции ниже, несмотря на продолжающиеся там массовые беспорядки. 

Самой криминальной страной мира признали Венесуэлу, ее индекс преступности - 84,36.

Россия занимает 79 место с индексом 40,60 заняла 79-е место.

¹ Numbeo - это глобальная база статистических данных.

Последние материалы
Дело Джоан Роулинг: "Мать" Гарри Поттера в борьбе с позитивной дискриминацией
Минобороны опубликовало кадры внеплановой проверки войск
Пресс-секретарь Лукашенко про слухи о его госпитализации: Не дождетесь!
В Бурятии пропал самолет Ан-2 с 6 летчиками на борту
Стала известна причина остановки карусели в Нальчике
Нижегородцам посоветовали открыть окна для выветривания газа
Трамп: "США победили в двух прекрасных мировых войнах"
Последние месяцы звезды "Убойной силы" Макаровой прошли в больнице
Алена Кравец рассказала, что терпит домашнее насилие из-за денег мужа
Российский активист задел голову полицейского флагом Украины
Популярное
Новости Украины
Политолог объяснил, почему Украина отказалась от Донбасса и Крыма

Украинские власти не хотят возвращать Крым и Донбасс. Они сознательно ухудшают ситуацию и не выполняют договоренностей по урегулированию конфликта.

Политолог объяснил, почему Украина отказалась от Донбасса и Крыма
Муцениеце устроила допрос своим детям после отдыха с "новой мамой"
Российский шоу-бизнес
Муцениеце устроила допрос своим детям после отдыха с "новой мамой"
Культура
Не стало актрисы Марины Макаровой из сериала "Убойная сила"
Российский шоу-бизнес
Последние месяцы звезды "Убойной силы" Макаровой прошли в больнице
Усам Оздемиров Какая борьба с коррупцией нам нужна Усам Оздемиров Василий Амирджанов Помощник президента России научит исторической правде Василий Амирджанов Любовь Степушова Китай упустил возможность сделать юань резервной валютой Любовь Степушова
Комментарии
Михаил Ефремов находится в плохом состоянии
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Россиянам начнут прививать американские ценности
В Минздраве рассказали, что будет с коронавирусом этой осенью
Ирина Аллегрова спасла жизнь молодому Шуре
Принц Гарри признался в любви к мачехе
Ирина Аллегрова спасла жизнь Шуре
Принц Гарри признался в любви к мачехе
В Минздраве рассказали, что будет с коронавирусом этой осенью
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Мальдивы открывают границы для россиян
Мальдивы открывают границы для россиян
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
У здания Госдумы задержали представителей ЛГБТ
У Муцениеце может быть роман с Пореченковым
Петр Шкуматов: "Власть должна взаимодействовать с людьми"
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Губернатор Калифорнии подписал указ о запрете пения в храмах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ