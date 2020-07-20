Украина официально признана самой криминальной страной Европы

По данным портала Numbeo¹, Украина на сегодняшний день - самая криминальная страна Европы.

Индекс преступности в Незалежной - 48,84.

Следом за ней в антирейтинге стоит

Швеция: ее показатель - 47,43,

Франция - 47,37,

главными "двигателями криминализации" которых стали в последние годы переселенцы с Ближнего Востока.

В мире

В аналогичном рейтинге 133 стран мира, Украина заняла 47-ю строчку - между Ираном и африканской Ганой.

Даже США оказались на 3 позиции ниже, несмотря на продолжающиеся там массовые беспорядки.

Самой криминальной страной мира признали Венесуэлу, ее индекс преступности - 84,36.

Россия занимает 79 место с индексом 40,60 заняла 79-е место.

¹ Numbeo - это глобальная база статистических данных.