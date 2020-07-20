По данным портала Numbeo¹, Украина на сегодняшний день - самая криминальная страна Европы.
Индекс преступности в Незалежной - 48,84.
Следом за ней в антирейтинге стоит
главными "двигателями криминализации" которых стали в последние годы переселенцы с Ближнего Востока.
В аналогичном рейтинге 133 стран мира, Украина заняла 47-ю строчку - между Ираном и африканской Ганой.
Даже США оказались на 3 позиции ниже, несмотря на продолжающиеся там массовые беспорядки.
Самой криминальной страной мира признали Венесуэлу, ее индекс преступности - 84,36.
Россия занимает 79 место с индексом 40,60 заняла 79-е место.
¹ Numbeo - это глобальная база статистических данных.
Украинские власти не хотят возвращать Крым и Донбасс. Они сознательно ухудшают ситуацию и не выполняют договоренностей по урегулированию конфликта.