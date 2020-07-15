В Белоруссии обнародовали доходы Лукашенко

Газета "СБ. Беларусь сегодня" опубликовала декларации о доходах кандидатов на пост главы республики.

По информации ведомства, за 2019 год нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко заработал 177 тысяч белорусских рублей.

В графе "Недвижимость" написано слово "нет", иного имущества в виде акций Лукашенко также не имеет.

Известно, что президентские выборы на высший государственный пост республики пройдут девятого августа.