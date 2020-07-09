Беспорядки в Белграде продолжаются

Беспорядки в Белграде продолжаются вторые сутки. Восстание местных жителей началось в ночь на среду и продолжается до сих пор.

Как сообщает МФВ Сербии, пострадавших десятки. В ночь на среду их было больше 60: 43 полицейских и около 20 граждан. Минувшей ночью их количество увеличилось.

"Пострадали 19 полицейских и 17 демонстрантов, тяжелых травм среди них нет", — цитирует местное телевидение врача Ивана Стефановича из белградской службы скорой помощи.

Напомним, что вечером во вторник, 7 июля, президент Сербии Александр Вучич объявил о возвращении ограничительных мер. В частности, с 10 июля в стране планируют вновь ввести комендантский час. Возмущенные жители Белграда и других городов вышли на улицы. Акции протеста переросли в массовые беспорядки.

Как писала "Правда.Ру", сербы устали от лжи властей, которые не озвучивают реальных цифр по пострадавшим и погибшим от коронавируса, а также не рассказывают, куда направляются выделенные на борьбу с инфекцией деньги.

К вечеру среды ситуацию прокомментировал сербский президент. Александр Вучич подчеркнул, что в стране происходит "грубейшее политическое насилие".