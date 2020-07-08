Вучич: беспорядки в Белграде - грубейшее политическое насилие

Представители профашистских организаций оскорбляли, били и бросали камни в полицию. А правоохранители вели себя дотойно, "терпели давление".

Так произошедшую этой ночью акцию протеста, которая случилась в Белграде, описал президент Сербии Александр Вучич.

"Ночью в Белграде мы стали свидетелями грубейшего политического насилия в последние несколько лет. Республика Сербия в последние восемь лет, в отличие от ранних времен, полностью уважала свободу собраний и демонстраций, свободу выражения иного мнения и никогда не ставила под угрозу это право своих граждан. Лица крайне правой ориентации, а в начале на собрании были и те, кто думали, что пришли из-за коронавируса и своего недовольства заострением мер, представители профашистских организаций напали на Скупщину, вошли в нее, что является как минимум двумя тяжкими преступлениями, жестоко нападали на сотрудников МВД, оскорбляли, били их и бросали камни. Полиция вела себя достойно, терпела давление и ответила, только когда они повредили двери и заняли холл парламента", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что протест был "хорошо организован", и в этом участвовали криминальные структуры спецслужбы из регионов. Среди митингующих же, по словам Вучича, были те, кто выступает против 5G сетей и кто "верит, что земля плоская".

Напомним, что массовые беспорядки начались после объявления о введении новых ограничительных мер. Во вторник, 7 июля, Вучич заявил, что в стране вновь вводится комендантский час.