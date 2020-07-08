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Китай ответил на визовые санкции США

Мир » Азия » Дальний Восток

Некоторые чиновники из США не смогут въехать в Китай. КНР ввела визовые ограничения. Это стало ответом на действия властей США, которые реализовали аналогичные ограничения в отношении китайских чиновников.

"Мы решительно выступаем против мер США, и в ответ на ошибочные действия американской стороны Китай принял решение ввести визовые ограничения в отношении граждан США за неприемлемое отношение к Тибету. Мы призываем США прекратить использовать вопрос Тибета для вмешательства во внутренние дела Китая, чтобы не допустить дальнейшего ущерба для двусторонних отношений ", — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Напомним, что американцы ввели санкции после того, как Китай ограничил въезд иностранцев в Тибетский автономный район.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по заявлению директора Федерального бюро расследований США Кристофера Рэя, Китая является для США самой большой угрозой. Он отметил, что из почти пяти тысяч активных контрразведывательных дел, которые в настоящее время ведутся по всей стране, почти половина связана с КНР.

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