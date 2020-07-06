В Китае за критику Коммунистической партии и главы страны Си Цзиньпина арестовали известного оппозиционера и юриста Сюй Чжуанжуня.
Родственники и друзья Чжуанжуня до сих пор не могут выйти с ним на связь. Ранее юриста пришли задерживать 20 полицейских, которые изъяли его компьютер и личные вещи.
Пару лет назад профессора уволили из института за публикацию статьи, в которой он критиковал цензуру, а также отмену ограничения на два срока для главы государства.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.