В Китае арестовали известного оппозиционера

В Китае за критику Коммунистической партии и главы страны Си Цзиньпина арестовали известного оппозиционера и юриста Сюй Чжуанжуня.

Родственники и друзья Чжуанжуня до сих пор не могут выйти с ним на связь. Ранее юриста пришли задерживать 20 полицейских, которые изъяли его компьютер и личные вещи.

Пару лет назад профессора уволили из института за публикацию статьи, в которой он критиковал цензуру, а также отмену ограничения на два срока для главы государства.